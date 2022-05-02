Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.
По області здійснили три ракетних удари. Окупанти продовжують нищити міст через Дністровський лиман, який не працював. Інформація про завдані збитки та потерпілих уточнюється.
Невдовзі в Одесі пролунав ще один вибух. Виявилося, що над морем збили ворожий безпілотний літальний апарат. Його знищили, коли він не дістався міста. Його ліквідували сили протиповітряної оборони.
Зазначимо, що в Одесі не вмикали сирену, оскільки працює ППО.
- Нагадаємо, у суботу, 30 квітня, російська ракета влучила та пошкодила злітно-посадову смугу Одеського аеропорту.
- Варто зазначити, що в Одесі запроваджують посилену комендантську годину. Вона триватиме з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня.
- Нагадаємо, що російська армія 23 квітня здійснила обстріл по Одесі з акваторії Каспійського моря. Українським воїнам вдалося збити 2 крилаті ракети, проте внаслідок нападу 5 людей загинуло і ще 18 отримали поранення.