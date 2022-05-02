В Одеській області знову здійснили ракетний обстріл одного мосту. За останній тиждень по мосту в Затоці влучили вже втрете.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

По області здійснили три ракетних удари. Окупанти продовжують нищити міст через Дністровський лиман, який не працював. Інформація про завдані збитки та потерпілих уточнюється.

Невдовзі в Одесі пролунав ще один вибух. Виявилося, що над морем збили ворожий безпілотний літальний апарат. Його знищили, коли він не дістався міста. Його ліквідували сили протиповітряної оборони.

Зазначимо, що в Одесі не вмикали сирену, оскільки працює ППО.