Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти вже втретє міняють дату захоплення Сєвєродонецька. Новою датою обрали 22 червня.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Очільник Луганської області зауважив, що російські армійці встановлюють дати захоплення Сєвєродонецька, однак окупувати місто до встановлених термінів їм не вдається.

Зокрема раніше окупанти заявляли, що захоплять Сєвєродонецьк до 10 червня, та коли їхня плани провалились – змінили дату окупації на 22 червня.

“Сьогодні 10 червня – росіяни вкотре облажалися, обласний центр – український. Траса “Лисичанськ-Бахмут” – наша. Наступна дата ганьби рашистів – 22 червня”, – написав Гайдай.

Загалом же росіяни не припиняють обстрілювати всю Луганську область. Запеклі вуличні бої тривають у Сєвєродонецьку. Українські армійці вимотують окупантів.

Евакуація мирних мешканців можлива лише з Лисичанська та Гірської громади. Сюди також є можливість привезти гуманітарну допомогу.

Оточення українським воїнам у Луганській області не загрожує, резюмував Сергій Гайдай.