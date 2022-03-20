У Запорізькій ОДА повідомили по про використання ворогом форми ЗСУ для проведення диверсій. Також стало відомо, що окупанти не пропускають гуманітарні вантажі.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОДА.

Ворог продовжує вести обстріли українських позицій з використанням мінометів, танків, гелікоптерів та РСЗО. Проте, наголошують у Запорізькій ОДА, супротивник отримує відсіч.

На тимчасово окупованій території Запорізької області зафіксовано випадки, коли окупанти затримують та не пропускають гуманітарні конвої. Росіяни також поширюють листівки з закликами до звернення до окупаційної адміністрації. Окупанти обіцяють громадянам скасування боргів за кредитами, а підприємцям, які підтримають окупантів, пропонують преференції при веденні бізнесу. Це було зафіксовано у Бердянському, Мелітопольському, Василівському та Пологівському районах Запорізької області, повідомляють у Запорізькій ОДА.

У Запорізькій ОДА додають, що ворог продовжує порушувати міжнародні конвенції, в яких регламентовано правила ведення війни. Відомо про випадки, коли окупанти використовують форму військовослужбовців ЗСУ під час проведення диверсій, які спрямовані на дискредитацію ЗСУ на території Запорізької області.