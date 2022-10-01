Російські окупанти затримали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова та вивезли його в невідомому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатому” з посиланням на заяву президента ДП “НАЕК “Енергоатом” Петра Котіна.

У заяві зазначається, що у п’ятницю, 30 вересня 2022 року, близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий російським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку. На цю мить немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі.

У своїй заяві Петро Котін наголосив, що генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою – він несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Саме тому його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції.

Крім того, президент “Енергоатому” звернувся до російських окупантів, які незаконно перебувають на Запорізькій атомній електростанції з вимогою негайно припинити акти ядерного тероризму стосовно керівництва та персоналу ЗАЕС, а також негайно звільнити керівника станції та повернути його до виконання службових обов’язків.

“Окремо звертаюсь до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАО АЕС Тома Мітчелла із закликом задіяти всі можливі заходи для термінового звільнення Ігоря Мурашова із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов‘язків”, – наголосив президент ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін.