Про це інформує пресслужба МЗС України.

Російська окупаційна влада на Херсонщині переслідувала людей, вірних Україні, влаштовуючи на них полювання. Серед постраждалих відомо про активістів, учасників АТО, колишніх військовослужбовців і правоохоронців, які на час окупації перебували у Херсоні чи області.

Також відомо про викрадення кількох голів територіальних громад Херсонської області. Правоохоронці повідомили, що вони не підкорилися окупантам.

Місцеперебування деяких голів територіальних громад не відоме. Відомо лише, що після втечі ворогів з Херсону їх вивезли на тимчасово окупований лівий берег Дніпра.