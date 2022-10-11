Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома” у Telegram.
Зазначається, що у такий спосіб росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на “Росатом”.
В “Енергоатомі” нагадали, що окупанти застосовують тортури до атомників ЗАЕС, не цураючись найжорстокіших знущань.
Також відомство звернулося до гендиректора МАГАТЕ із закликом допомогти звільнити співробітника ЗАЕС: “Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом залучити всі можливі заходи для негайного звільнення Валерія Мартинюка із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов‘язків”, — йдеться в повідомленні.
У заяві вкотре наголосили, що свавілля окупантів на Запорізькій АЕС треба якомога швидше зупинити. Для цього необхідно створити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС і повернути її під повний контроль України.
Це не перші повідомлення про викрадення персоналу ЗАЕС чи мешканців Енергодара, де розташовується станція.
Раніше російські окупанти затримали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова та вивезли його в невідомому напрямку.
- Російські окупанти готуються до зими, перетворюючи Запорізьку АЕС на так звані “казарми”. У машинні зали 1-го та 2-го енергоблоків ЗАЕС заводять ліжка, матраци, бойлери та інше побутове “знаряддя”.
- Окупанти продовжують тримати всі шість блоків Запорізької АЕС в “холодному стані”. Представники окупаційної адміністрації змушують співробітників станції підписувати контракти з “Росатомом”.