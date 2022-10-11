Вчора, 10 жовтня, російські військові викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка та наразі тримають його у невідомому місці, ймовірно застосовуючи методи катування та залякування.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома” у Telegram.

Зазначається, що у такий спосіб росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на “Росатом”.

В “Енергоатомі” нагадали, що окупанти застосовують тортури до атомників ЗАЕС, не цураючись найжорстокіших знущань.

Також відомство звернулося до гендиректора МАГАТЕ із закликом допомогти звільнити співробітника ЗАЕС: “Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом залучити всі можливі заходи для негайного звільнення Валерія Мартинюка із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов‘язків”, — йдеться в повідомленні.

У заяві вкотре наголосили, що свавілля окупантів на Запорізькій АЕС треба якомога швидше зупинити. Для цього необхідно створити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС і повернути її під повний контроль України.

Це не перші повідомлення про викрадення персоналу ЗАЕС чи мешканців Енергодара, де розташовується станція.

Раніше російські окупанти затримали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова та вивезли його в невідомому напрямку.