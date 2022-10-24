Про це повідомив пропагандистський ресурс “РИА “Новости Крым”.
Росіяни стверджують, що вони викрали пам’ятники, щоб “зберегти унікальні твори мистецтва від обстрілів ЗСУ”.
Як додало пропагандистське видання “Дождь”, місцеві жителі припустили, що окупанти забрали їх із собою під час так званої “евакуації” на лівий берег Дніпра.
У Херсоні встановили погруддя Суворова у 1950 році, у 150-ту річницю його смерті. Через сім років було встановлено статую адмірала Ушакова – біля корпусу Херсонської державної морської академії, на однойменному проспекті.
Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський під час телемарафону заявив, що окупанти також викрадають техніку ДСНС під час втечі з міста.
“Йде масштабне розграбування міста. Вивозять, зокрема, техніку ДСНС, що ще залишається. Або вже почали, або готуються вивозити культурні цінності з музеїв Херсона та майно низки комунальних підприємств”, – сказав він.
- За оцінками американської розвідки, у наступні шість тижнів, доки не погіршиться погода, українські військові можуть просунутися на Донбасі та потенційно повернути Херсон. Однак Росію це не стримає.
- Російські окупанти та їх прибічники планують депортувати приблизно 50-60 тисяч мешканців тимчасово окупованого Херсона та області з 4 правобережних районів на лівий берег Дніпра або у РФ. Причиною називають нібито підготовку контрнаступу ЗСУ.
- Окупаційна влада Херсона наказала місцевим мешканцям негайно покинути місто й переїхати на лівий берег Дніпра.
- Мешканців тимчасово окупованого Херсона та області закликали підготувати укриття. Громадянам порадили запастися водою та їжею на кілька діб через можливі провокації російських окупантів.