У Херсоні російські окупанти демонтували пам’ятники російським полководцям Олександру Суворову і Федору Ушакову. Вони вивезли їх під час втечі з міста.

Про це повідомив пропагандистський ресурс “РИА “Новости Крым”.

Росіяни стверджують, що вони викрали пам’ятники, щоб “зберегти унікальні твори мистецтва від обстрілів ЗСУ”.

Як додало пропагандистське видання “Дождь”, місцеві жителі припустили, що окупанти забрали їх із собою під час так званої “евакуації” на лівий берег Дніпра.

У Херсоні встановили погруддя Суворова у 1950 році, у 150-ту річницю його смерті. Через сім років було встановлено статую адмірала Ушакова – біля корпусу Херсонської державної морської академії, на однойменному проспекті.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський під час телемарафону заявив, що окупанти також викрадають техніку ДСНС під час втечі з міста.