Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух під час телемарафону UAразом.
Кораблі зникли із морського порту кілька днів тому. За митними документами, деякі із них були частково завантажені українським зерном.
Зниклі судна помітили мешканці Бердянська, які бачили, що кораблі стояли в порту. Невдовзі мають з’ясувати, куди саме відправлені ці кораблі.
“Зараз ми подивимося, корабель же віддає якісь коди безпосередньо в інформаційне середовище. І зрозуміємо їх місцезнаходження”, — зазначив Олександр Старух.
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