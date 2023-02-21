Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС).
Згідно з даними спротиву, окупанти обходять домівки місцевого населення, вимагаючи отримати документацію прав власності та інші документи відповідно до норм російського законодавства. Зауважимо, що це можливо лише за наявності російського громадянства.
При цьому росіяни забирають українські документи. Також паспорт громадянина України вимагають здати, аби отримати громадянство РФ.
Паспорт відбирають й у тих, хто потрапив до катівні. Його не повертають після звільнення: “[…] росіяни використовують потім відібрані паспорти для своїх ДРГ й в інших спецопераціях проти України”, — йдеться в повідомленні спротиву.
- Росіянку Вікторію Насирову, яка живе в Нью-Йорку, визнали винною у замаху на вбивство своєї косметологині, яка має схожу з нею зовнішність, з метою вкрасти її паспорт. Громадянка РФ намагалася “приспати” українку Ольгу Цвик шматком чизкейка з великою дозою заспокійливого.
- Головне управління внутрішньої безпеки СБУ нейтралізувало у Києві зловмисників, які налагодили схему фейкового набуття громадянства України.
- Російські загарбники продовжують психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Зокрема, в місті Енергодар Запорізької області, російські окупаційні війська примусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти.
- Для українців, які перебувають у Польщі, доступна послуга оформлення першого паспорта громадянина у формі ID-картки по досягненню ними 14-річного віку.