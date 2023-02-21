На тимчасово окупованих територіях представники російських "адміністрацій" відбирають в українців паспорти.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС).

Згідно з даними спротиву, окупанти обходять домівки місцевого населення, вимагаючи отримати документацію прав власності та інші документи відповідно до норм російського законодавства. Зауважимо, що це можливо лише за наявності російського громадянства.

При цьому росіяни забирають українські документи. Також паспорт громадянина України вимагають здати, аби отримати громадянство РФ.

Паспорт відбирають й у тих, хто потрапив до катівні. Його не повертають після звільнення: “[…] росіяни використовують потім відібрані паспорти для своїх ДРГ й в інших спецопераціях проти України”, — йдеться в повідомленні спротиву.