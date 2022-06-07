Директорів шкіл тимчасово окупованого Херсона змушують переходити на російські освітні програми. Також загарбники мають на меті змусити вчителів переоформитися за законодавством РФ.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що окупаційна “влада” Херсона провела збори директорів місцевих шкіл. Під час заходу було висунуто вимогу з 1 вересня перейти на російські освітні програми. Водночас із 60 присутніх директорів пропозицію прийняли двоє. Їм доручили змусити педколективи переоформитися за законодавством РФ, уклавши договори з окупаційною адміністрацією.

Аналогічні заходи “влада” тимчасово окупованого Херсона провела з працівниками Херсонської дирекції залізничних перевезень Укрзалізниці. Їх проінформували про те, що гроші будуть виплачувати лише тим працівникам, які співпрацюватимуть з окупаційною адміністрацією. Водночас розмір виплат буде вдвічі меншим, ніж чинні зарплати Укрзалізниці.

ГУР додає, що в місті також продають SIM-карти російських операторів. Наразі спостерігається їх дефіцит. Під час продажу здійснюється фотофіксація першої та другої сторінок паспорта громадян України.

Зауважується, що окупанти також завершують з’єднання мереж окупованої частини Хекрсонської області та Росії з метою тотального контролю телекомунікаційних послуг.

Розвідка також повідомляє, що на окупованих територіях заблоковано доступ до певних українських сайтів та послуг онлайн-банкінгу. Обладнання українських операторів Kyivstar та Vodafone налаштовано на роботу через країну-агресорку.