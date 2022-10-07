Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Зазначається, що загалом росіяни випустили 84 боєприпаси по території області. Зокрема 18 ракет випустили з гвинтокрилів, що вилетіли з території РФ.

Під обстрілами опинилися Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська та Великописарівська громади.

Водночас найбільше руйнувань у Краснопільській громаді. Там пошкоджень зазнали будинки та залізничні колії.

Живицький зауважив, що загинув 51 річний місцевий цивільний чоловік.