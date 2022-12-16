Під час ранкового масованого ракетного удару росіян по Україні 10 ворожих ракет вдарили по Харківській області. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

16 грудня війська РФ завдали чергового масованого ракетного удару по території України. 10 російських ракет поцілили на території Харківської області.

Як наслідок пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури. На місцях влучань працюють енергетики та фахівці ДСНС.

Обійшлось без постраждалих.

Також після прильотів весь Харків знеструмлено, а по області – перебої з електропостачанням.

“Працюємо над відновленням електропостачання”, – наголосив Синєгубов.

Додамо, що через ворожі ракетні обстріли повністю знеструмлені також Полтава та Кременчук, а по всій Україні запроваджено екстрені аварійні відключення електроенергії.