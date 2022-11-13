Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

По Нікополю та Марганецькій громаді завдавали удари з “Градів” та важкої артилерії. Найбільше постраждав Нікополь.

Внаслідок ворожих атак поранень зазнали двоє жінок – 46 та 82 років. Постраждалих госпіталізували до медичного закладу. Лікарі оцінили їхній стан як середньої тяжкості.

Фото: Валентин Резніченко

Через обстріли пошкоджено понад 40 багатоповерхових та приватних будинків. Ще руйнувань зазнали два десятки господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач.

Фото: Валентин Резніченко

Снарядами повністю зруйновано один будинок. Ще сталася пожежа у квартирі та у приватному подвір’ї. Рятувальники вже ліквідували загоряння.

Також зазнали руйнувань місцевий коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шиномонтаж.

У Марганецькій громаді серед людей немає постраждалих. Ушкоджень зазнали приватні будинки.

Фото: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко