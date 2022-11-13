Російські військові випустили по Нікопольському району Дніпропетровської області майже 40 снарядів. Поранення отримали двоє жінок.

Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

По Нікополю та Марганецькій громаді завдавали удари з “Градів” та важкої артилерії. Найбільше постраждав Нікополь.

Внаслідок ворожих атак поранень зазнали двоє жінок – 46 та 82 років. Постраждалих госпіталізували до медичного закладу. Лікарі оцінили їхній стан як середньої тяжкості.

Через обстріли пошкоджено понад 40 багатоповерхових та приватних будинків. Ще руйнувань зазнали два десятки господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач.

Снарядами повністю зруйновано один будинок. Ще сталася пожежа у квартирі та у приватному подвір’ї. Рятувальники вже ліквідували загоряння.

Також зазнали руйнувань місцевий коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шиномонтаж.

У Марганецькій громаді серед людей немає постраждалих. Ушкоджень зазнали приватні будинки.