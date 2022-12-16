Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що, за попередніми даними, під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки росіяни випустили по території України 76 ракет. Із них 60 було збито силами ППО.

Про це йдеться у Telegram-каналі Залужного.

Він повідомив, під час обстрілу російські окупанти запускали ракети з районів Каспійського та Чорного морів.

Загалом було випущено 76 ракет, з яких:

72 крилаті ракети типів “Калібр”, Х-101 та Х-22

4 керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х31П

Водночас силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил та ППО Сухопутних військ вдалось знищити 60 ворожих ракет.

“Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю. Вірте в ЗСУ!”, – наголосив Головнокомандувач українських військ.