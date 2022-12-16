Про це йдеться у Telegram-каналі Залужного.
Він повідомив, під час обстрілу російські окупанти запускали ракети з районів Каспійського та Чорного морів.
Загалом було випущено 76 ракет, з яких:
- 72 крилаті ракети типів “Калібр”, Х-101 та Х-22
- 4 керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х31П
Водночас силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил та ППО Сухопутних військ вдалось знищити 60 ворожих ракет.
“Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю. Вірте в ЗСУ!”, – наголосив Головнокомандувач українських військ.
- 16 грудня, окупанти здійснили масовану ракетну атаку по всій Україні, відтак у повітряному просторі Києва було зафіксовано 40 ворожих ракет, 37 з яких знищено.