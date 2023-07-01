Ворог здійснив ротацію та збільшив корабельне угруповання в Чорному морі.

Джерело: Оперативне командування “Південь”

Надводний ракетоносій замінено на 2 підводних. Загальний залп становить 8 “Калібрів”.

“З урахуванням певної паузи в діях ворога, увага до сигналів повітряної тривоги має бути підвищена”, – зазначили в ОК “Південь”.

У пресслужбі закликали не нехтувати власною безпекою, не піддаватися паніці та бути уважними і свідомими.