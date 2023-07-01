Джерело: Оперативне командування “Південь”
Надводний ракетоносій замінено на 2 підводних. Загальний залп становить 8 “Калібрів”.
“З урахуванням певної паузи в діях ворога, увага до сигналів повітряної тривоги має бути підвищена”, – зазначили в ОК “Південь”.
У пресслужбі закликали не нехтувати власною безпекою, не піддаватися паніці та бути уважними і свідомими.
- Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до десяти одиниць. Також кількість ворожих кораблів збільшилася в Азовському морі. Нині там перебуває два судна.
- Українські захисники за допомогою дрона-камікадзе ліквідували ворожу станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ).
- Ворог здійснив наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, проте безуспішно.