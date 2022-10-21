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Окупанти вивезли 46 дітей з Херсонщини до окупованого Сімферополя

Військові РФ вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя 46 дітей із Херсонського обласного будинку дитини.

П’ятниця, 21 жовтня 2022, 19:36
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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Зазначається, що це діти віком до 5 років. Водночас окупанти називають викрадення дітей “евакуацією”. “Маленькі українці, що незаконно утримуються росіянами, мають якнайшвидше повернутися на українську територію!” — наголосив Янушевич.

Варто зазначити, що нещодавно 96 українських дітей вже повернули до України з Росії та тимчасово окупованих РФ українських територій. У Мінреінтеграції зауважили, що повернути маленьких українців додому вдалось завдяки зусиллям низки осіб та організацій.

“Ми боремося за кожного маленького українця! Адже діти – це і є наша держава, наше майбутнє. І ми обов’язково потурбуємося про те, щоб кожен з них був у безпеці й комфорті”, – наголосила віцепрем’єрка України Ірина Верещук.

Також росіяни вивезли до РФ 76 дітей-сиріт. У Луганській області під наглядом у соціальних установах так званої “ЛНР” перебувають ще більше як 100 дітей.

Теги: війна, депортація, окупація, російська агресія, російсько-українська війна, Херсонська область, Херсонщина

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