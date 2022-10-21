Окупанти вивезли 46 дітей з Херсонщини до окупованого Сімферополя

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Зазначається, що це діти віком до 5 років. Водночас окупанти називають викрадення дітей “евакуацією”. “Маленькі українці, що незаконно утримуються росіянами, мають якнайшвидше повернутися на українську територію!” — наголосив Янушевич.
Варто зазначити, що нещодавно 96 українських дітей вже повернули до України з Росії та тимчасово окупованих РФ українських територій. У Мінреінтеграції зауважили, що повернути маленьких українців додому вдалось завдяки зусиллям низки осіб та організацій.
“Ми боремося за кожного маленького українця! Адже діти – це і є наша держава, наше майбутнє. І ми обов’язково потурбуємося про те, щоб кожен з них був у безпеці й комфорті”, – наголосила віцепрем’єрка України Ірина Верещук.
Також росіяни вивезли до РФ 76 дітей-сиріт. У Луганській області під наглядом у соціальних установах так званої “ЛНР” перебувають ще більше як 100 дітей.
- Наприкінці серпня українських дітей примусово вивезли з Харківської області до російського села Кабардінка біля Геленджика, попри те, що всі вони мають батьків. Нещодавно 37 неповнолітніх вдалося повернути додому.
- Російська Федерація примусово депортувала понад 1,6 млн українців, у багатьох з них відібрали документи.