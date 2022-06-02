Російські військові під час окупації Чорнобильської зони викрали з ядерних лабораторій обладнання, автомобілі та засоби пожежогасіння.

Про це повідомило американське видання The Washington Post.

Зазначається, що окупанти вивезли з лабораторій Чорнобиля 698 комп’ютерів, 344 автівки, 1 500 дозиметрів радиації та всі засоби пожежогасіння.

Однак перелік того, що загарбники вкрали, і досі складається. Попередньо, вартість заміни вкраденого складає понад 135 млн доларів.

Також наголошується, що хоча і вдалося уникнути радіаційної катастрофи, вторгнення підняло рівень радіації по всьому регіону.

“Я не можу сказати, що вони (окупанти — прим. ред.) завдали шкоди людству, але, безперечно, великої економічної шкоди Україні”, — повідомив директор Центральної аналітичної лабораторії Микола Беспалий.

Відомо, що під час вторгнення з Чорнобильської зони були евакуйовані всі, крім кількох сотень співробітників. Ті, хто залишився, були змушені працювати багато змін поспіль під наглядом окупантів.

Зазначається, що частина вкраденого обладнання має GPS-трекери. Деякі з них і досі працюють.

Завдяки цьому вдалося встановити, що частина обладнання знаходиться на території Білорусі, розміщена уздовж кордону. А інша частина — переміщується територією Білорусі — Гомелю, Мінську та іншим місцям.