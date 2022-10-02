Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
Дітей вивезли до соціально-реабілітаційних центрів для неповнолітніх у Росії. Вони знаходяться у Московській області.
За словами Сергія Гайдая, дітей готують прийняти до родин у чотирьох регіонах.
У Луганській області перебувають ще 104 дитини під наглядом у соцустановах. Окупанти готують передати їх під опіку до російських родин.
“Це дозволяє окупантам скоротити прірву поколінь, особливо серед чоловічого населення, яка щоденно зростає разом із кількістю загиблих військових. Що буде із цим питанням у так званій “ЛНР” росіянам байдуже – розуміють, що на Луганщині вони тимчасово”, – додав Гайдай.
Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю виданню “Голос Америки” розповідав, що з початку російського вторгнення окупанти викрадали дітей з тимчасово захоплених територій. Станом на початок вересня росіяни незаконно депортували щонайменше 7 тисяч дітей.
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