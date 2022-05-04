Для посівної аграрії використовували здебільшого північну частину області, що складала близько 90% території. Після вторгнення частину цієї території окупували, хоча вона забезпечувала область зерном й до 2014 року. Луганщина через агресію окупантів єдина не розпочала посівну кампанію.

“Бо росіянам це не цікаво. Навіщо, якщо можна пограбувати та забезпечити себе на декілька років наперед? Хліба немає зараз і поки що не передбачається. Росіяни залишають українців на окупованій території на межі голоду“, — резюмує Гайдай.

Міністерство аграрної політики і продовольства зазначило, що окупанти вкрали і вивезли до РФ вже 400 тисяч тонн зернових із тимчасово окупованих територій у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Вони забрали приблизно по 100 тисяч тонн зерна з кожного із цих регіонів.

“Це не якісь стратегічні запаси, а те, що потрібно для щоденної продовольчої безпеки, тобто харчування українців, які там живуть. А також для посіву ярих культур”, — наголосив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.