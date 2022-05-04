Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Для посівної аграрії використовували здебільшого північну частину області, що складала близько 90% території. Після вторгнення частину цієї території окупували, хоча вона забезпечувала область зерном й до 2014 року. Луганщина через агресію окупантів єдина не розпочала посівну кампанію.
“Бо росіянам це не цікаво. Навіщо, якщо можна пограбувати та забезпечити себе на декілька років наперед? Хліба немає зараз і поки що не передбачається. Росіяни залишають українців на окупованій території на межі голоду“, — резюмує Гайдай.
Міністерство аграрної політики і продовольства зазначило, що окупанти вкрали і вивезли до РФ вже 400 тисяч тонн зернових із тимчасово окупованих територій у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Вони забрали приблизно по 100 тисяч тонн зерна з кожного із цих регіонів.
“Це не якісь стратегічні запаси, а те, що потрібно для щоденної продовольчої безпеки, тобто харчування українців, які там живуть. А також для посіву ярих культур”, — наголосив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
Перший заступник міністра додав, що подібною поведінкою загарбники наражають українців на голод. Існують ризики, що окупанти почнуть забирати і новий врожай в аграріїв.
- Нагадаємо, останнім часом чимало фермерів, які перебувають на тимчасово окупованій території, заявляють, що російські окупанти, масово крадуть їхнє зерно. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський порівняв події з геноцидом українців у 1932-1933 роках.
- Росіяни вивозять зерно з тимчасово окупованих територій в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Для проведення посівних робіт та внутрішнього споживання тут було зосереджено приблизно півтора мільйона тонн зернових.
- Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти тиснуть на українських фермерів та крадуть зерно.
- У Херсонській області окупанти примушують українських фермерів копати окопи. Російські військові, які вже викрали зерно у місцевих, вимагають розпочати посівну, щоб примусово забрати врожай до РФ на безоплатній основі.