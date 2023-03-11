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Окупанти вивозять цивільних осіб зі східної частини Бахмута – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що російським окупаційним військам вдалось досягти певних успіхів у Бахмуті і тепер вони займаються очищенням східних околиць міста, зокрема вивозять з них мирних мешканців у невідомому напрямку.

Субота, 11 березня 2023, 08:54
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Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Аналітики, посилаючись на геолокаційні кадри від 10 березня зауважили, що окупантами вдалось просунутись до нових позицій у північно-західному Бахмуті в межах 800 метрів від металообробного заводу АЗОМ.

На нових записах, здійснених дроном 10 березня також видно, як російські окупанти під прицілом зброї виводять мирних жителів із будівель у східному Бахмуті в невідоме місце, що свідчить про те, що російські війська проводять операції з очищення східного Бахмуту.

“Російські мілблогери широко стверджували, що вагнерівці увійшли на комплекс металообробного заводу АЗОМ на північному заході Бахмута і просуваються вглиб заводу. Очевидна зосередженість на російському наступі на промислову зону АЗОМ (потужно забудований комплекс із кількох будівель) вказує на те, що російські війська віддають перевагу фронтальному наступу на укріплені позиції в тактично складній промисловій зоні замість вибору ширшого оточення західного Бахмута шляхом наступу на Хромове. Цей напад, ймовірно, обійдеться дуже дорого для ПВК “Вагнер”, – наголосили експерти.

В українському Генштабі також повідомили, що російські війська продовжили наземні наступи на сам Бахмут; на північний захід від Бахмута поблизу Залізянського (10 км на північний захід), Оріхово-Василівка (10 км на північний захід), Дубово-Василівка (6 км на північний захід); та на захід від Бахмута біля Іванівського (5 км на захід).

Речник Східної групи збройних сил України полковник Сергій Череватий заявив, що інтенсивність бойових дій у Бахмуті є дуже високою і що вагнерівці взяли на себе “основну частину” бою.

Це свідчить про те, що ПВК “Вагнера” все більше залучає висококваліфікованих операторів до наступу в Бахмут.

Теги: ISW, Війна в Україні, Донецька область, Інститут вивчення війни, російські окупанти, російсько-українська війна, Бахмут

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