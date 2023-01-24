За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію Росії сімей військовослужбовців 2 армійського корпусу збройних сил РФ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Російський окупант, протягом доби, завдав 9 ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Донецької та Запорізької областей, а також 27 авіаційних ударів. Також противник здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території Україні.

Ворог продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вів безрезультатні наступальні дії, усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями.

На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Червонопопівка Луганської області; Білогорівка, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Бучки, Михальчина Слобода Чернігівської області; Нововасилівка, Козаче, Сопич, Кучерівка. Загинули цивільні мешканці. Студенок, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Ворожба, Юнаківка, Волфине Сумської області; а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Новомлинськ, Кам’янка та Красне Перше Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Кругляківка Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва та Кузьмине Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження від ворожої артилерії, танків та мінометів зазнали райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, артилерії та мінометів в районах населених пунктів Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони населених пунктів, зокрема: Комишуваха на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти щодня обстрілюють цивільне населення. Черговий раз обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Протягом 10 днів, в окремих населених пунктах Луганської області, відзначається зменшення кількості особового складу противника. До того ж стало практикою, що на передній край здебільшого відправляються мобілізовані російські військовослужбовці. В той час, коли професійні військові намагаються усіма способами залишатись в тилу.

За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію Росії сімей військовослужбовців 2 армійського корпусу збройних сил РФ.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Протягом минулої доби наші захисники збили 2 ворожі літаки Су-25; гелікоптер Ка-52; безпілотний літальний апарат “Орлан-10” та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 3 райони зосередження окупантів та склад логістики.