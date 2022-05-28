Російські окупанти продовжують мародерства на тимчасово окупованих територіях. Цього разу стало відомо про вивезення металопродукції з Маріуполя.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, після того, як загарбники викрали зерно, вони вдалися до вивезення металопродукції з Маріуполя. Саме з цією метою було частково розміновано морський порт міста. Денісова уточнює, що перший корабель із 3 тисячами тонн металопродукції прямує з порту Маріуполя до Ростова-на-Дону.

Також із метою вивезення награбованого окупанти наразі відновлюють залізничне сполучення в Маріуполі та Волновасі.

До того, як порт окупували, там змістилося, за словами омбудсменки, 200 тисяч тонн металу та чавуну загальною вартістю 170 млн доларів.

“Своїми діями окупант порушує IV Женевську конвенцію 1949 року про захист цивільного населення під час війни та статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду”, — наголосила Денісова.