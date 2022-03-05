Про це повідомляє Громадське з посиланням на виступ мера Славутича Юрій Фомічева в ефірі телебачення,

Працівники станції, каже Фомічев, вже 10 добу поспіль працюють. Персонал розділився на дві групи, які виконують роботу по черзі. Проте вони вже виснажені як фізично, так і морально, каже міський голова Славутича. У персоналу ЧАЕС обмежені запаси їжі та ліків, зауважує Фомічев. Також він наголошує, що захоплення атомної електростанції-це тероризм. Раніше у світовій історії не було таких прецедентів, коли захоплювали АЕС, додає міський голова. Нагадаємо, що саме місто Славутич було збудовано після Чорнобильської катастрофи 1986 року. Туди було евакуйовано працівників станції та їх родини. Зараз значну частину населення міста складають працівники ЧАЕС, їх родини та ліквідатори наслідків аварії 1986 року.