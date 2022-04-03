Генеральний штаб ЗСУ повідомив актуальну інформацію щодо втрат ворога на фронті. Станом на сьогодні, ворог втратив вже близько 18 тисяч солдатів.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України окупанти втратили близько 18 000 солдатів, 644 танки, 1830 броньованих машин, 325 артилерійських систем, 105 реактивних систем залпового вогню, 53 засоби протиповітряної оборони, 143 літаки, 134 гелікоптери, 1249 автомобілів, 7 кораблів та катерів, 75 цистерн з паливом, 89 безпілотників, 24 одиниці спеціальної техніки та 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Масштаб російських втрат в Україні можна краще зрозуміти, якщо пригадати, скільки військовослужбовців армії СРСР загинуло в Афганістані. За офіційними даними, за 10 років війни в Афганістані було вбито 14 500 радянських військових. Якщо вірити такій статистиці, то вийде, що в середньому за місяць в Афганістані гинуло 120 військовослужбовців армії СРСР, а в Україні росіяни трохи більше ніж за місяць втратили 18 тисяч солдатів.