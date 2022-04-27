Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Окупанти дозволяють сіяти лише зерно і соняшник. Вони змушують проводити посівну так, аби фермери погоджувалися безоплатно віддавати більшість майбутнього врожаю загарбникам. Такий випадок стався у Сватівському районі, де з подібною вимогою виступила окупаційна влада так званої “ЛНР”.
Загарбники примушують фермерів своєю технікою копати окопи. Викрадене зерно у місцевих жителів вивозять до Криму. Кілька днів тому, як розповіли жителі Севастополя, запрацював морський термінал з перевалки зерна. Проте на окупованому Росією півострові за вісім років таких запасів взагалі не існувало до моменту широкого нападу на Україну. Річ у тім, що загарбники спустошили та вивезло зерно з Новоолексіївського елеватора.
Крім того, в окупованому Криму розпочався продаж овочів, які окупанти викрали в Україні. З Херсонської області до півострова лише за останній тиждень на гуртовий ринок вивезли понад 40 тонн капусти та редиски.
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому росіянами Херсоні офіцери ФСБ намагаються примусово евакуювати іноземців, аби потім записати з ними пропагандистський матеріал як із “вдячними за порятунок”.
- В окупованому російськими військами Херсоні російські військові розігнали мирний мітинг, який вийшов під гаслом “Херсон – це Україна”.
- Раніше голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута заявив, що російські військові зняли усю українську символіку у приміщенні ОДА. Головою Херсонської обласної адміністрації окупанти призначили Володимира Сальдо, головою міської адміністрації – Олександра Кобця.
- Звірства росіян у Бучі були цілеспрямованими. Солдати РФ перед убивствами цивільного населення складали поіменні списки тих, хто “підлягає ліквідації”.