У Херсонській області окупанти примушують українських фермерів копати окопи. Російські військові, які вже викрали зерно у місцевих, вимагають розпочати посівну, щоб примусово забрати врожай до РФ на безплатній основі.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Окупанти дозволяють сіяти лише зерно і соняшник. Вони змушують проводити посівну так, аби фермери погоджувалися безоплатно віддавати більшість майбутнього врожаю загарбникам. Такий випадок стався у Сватівському районі, де з подібною вимогою виступила окупаційна влада так званої “ЛНР”.

Загарбники примушують фермерів своєю технікою копати окопи. Викрадене зерно у місцевих жителів вивозять до Криму. Кілька днів тому, як розповіли жителі Севастополя, запрацював морський термінал з перевалки зерна. Проте на окупованому Росією півострові за вісім років таких запасів взагалі не існувало до моменту широкого нападу на Україну. Річ у тім, що загарбники спустошили та вивезло зерно з Новоолексіївського елеватора.

Крім того, в окупованому Криму розпочався продаж овочів, які окупанти викрали в Україні. З Херсонської області до півострова лише за останній тиждень на гуртовий ринок вивезли понад 40 тонн капусти та редиски.