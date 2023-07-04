Джерело: Офіс генерального прокурора

За інформацією ОГП, близько 6 ранку 4 липня російські окупаційні війська здійснили артобстріл Херсона.

Внаслідок злочинних дій росіян несумісні з життям поранення зазнали двоє осіб – чоловік та жінка. Кількість постраждалих встановлюється.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).