Чергове порушення "режиму тиші" з боку російських найманців: на світанку 6 вересня вони скинули з безпілотника на північній околиці житлового району Зайцевого два саморобні вибухові пристрої.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил.

“6 вересня, близько 04:20, ЗФ РФ застосували БПЛА та скинули на північну околицю житлового району населеного пункту Зайцеве Донецької області два саморобні вибухові пристрої, один з яких не спрацював.”

Пристрої були виготовленні за допомогою 3D-принтера, а у кожному містилося до 500 грамів пластичної вибухової речовини. Уражаючими елементами були спеціально виготовлені “касети” зі сталевими кулями діаметром до 6 мм.

У штабі ООС наголосили, що лише за останній тиждень російські найманці п’ять разів застосовували безпілотники.

“Лише за останній тиждень ЗФ РФ 5 разів застосовували БПЛА, при цьому грубо нехтуючи повідомленнями в рамках координаційного механізму від УССЦКК. Наслідками застосування БПЛА стали обстріли позицій Збройних сил України із забороненого Мінськими угодами озброєння”, – йдеться у повідомленні.

Всі зазначені порушення зафіксовано та задокументовано українською стороною СЦКК, відповідні ноти направлені до СММ ОБСЄ та органів досудового розслідування України, заявили у пресслужбі. Усі ці докази “стануть черговими свідченнями злочинів окупантів на українській землі”.

У пресслужбі додали, що підрозділи ЗСУ знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті Тристоронньою контактною групою.