Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його інформацією, росіяни завдали удару по Нікопольському району з РСЗВ “Град”.
Внаслідок обстрілу Червоногригорівської громади поранення отримав 56-річний чоловік, який рятувався від обстрілів і під час ворожі атаки виїжджав з села. Снаряд окупантів потрапив поруч з його автомобілем.
Чоловіка ушпиталили. Медики його стан оцінюють як середньої тяжкості.
Загалом від ворожого обстрілу постраждали два села у Червоногригорівській громаді.
Зокрема повністю знищено один будинок, ще 16 – понівечені.
Російські снаряди зачепили приміщення місцевого ліцею, автівки, газогони та лінії електропередач. Ян наслідок, без електроенергії залишились понад 2 000 осіб.
- У ніч на 2 вересня російські армійці укотре завдали ракетного удару по місту Харків. Ворожа ракета прилетіла у Холодногірський район міста.