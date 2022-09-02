У ніч на 2 вересня російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем опинився Нікопольський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, росіяни завдали удару по Нікопольському району з РСЗВ “Град”.

Внаслідок обстрілу Червоногригорівської громади поранення отримав 56-річний чоловік, який рятувався від обстрілів і під час ворожі атаки виїжджав з села. Снаряд окупантів потрапив поруч з його автомобілем.

Чоловіка ушпиталили. Медики його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Загалом від ворожого обстрілу постраждали два села у Червоногригорівській громаді.

Зокрема повністю знищено один будинок, ще 16 – понівечені.

Російські снаряди зачепили приміщення місцевого ліцею, автівки, газогони та лінії електропередач. Ян наслідок, без електроенергії залишились понад 2 000 осіб.