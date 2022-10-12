Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, протягом цієї ночі Нікопольський район росіяни обстрілювали з “Градів” та артилерії. Загалом було випущено понад 100 снарядів.
Один із них поцілив у приватний будинок, внаслідок чого поранення отримали 6-річна дівчинка та її мама. Також внаслідок обстрілів поранення отримала ще одна жінка.
Всіх трьох ушпиталили, лікарі оцінюють їх стан як важкий.
У Нікополі після обстрілів руйнувань зазнали понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Пошкоджено також два підприємства, два дитсадки, школа, магазини та офіс благодійної організації.
У Марганецькій та Мирівській громадах обійшлось без постраждалих. Масштаби руйнацій ще встановлюються.
- Вночі 12 жовтня російські окупанти укотре завдали ракетного удару по Запоріжжю. У сторону міста загалом було випущено 7 ракет.