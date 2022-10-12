Протягом ночі 12 жовтня росіяни не припиняли обстрілювати Нікопольський район на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілів важкі поранення отримало троє осіб, серед яких 6-річна дівчинка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, протягом цієї ночі Нікопольський район росіяни обстрілювали з “Градів” та артилерії. Загалом було випущено понад 100 снарядів.

Один із них поцілив у приватний будинок, внаслідок чого поранення отримали 6-річна дівчинка та її мама. Також внаслідок обстрілів поранення отримала ще одна жінка.

Всіх трьох ушпиталили, лікарі оцінюють їх стан як важкий.

У Нікополі після обстрілів руйнувань зазнали понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Пошкоджено також два підприємства, два дитсадки, школа, магазини та офіс благодійної організації.

У Марганецькій та Мирівській громадах обійшлось без постраждалих. Масштаби руйнацій ще встановлюються.