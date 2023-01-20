Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, за минулу добу під вогнем російських окупантів укотре опинились прикордонні населені пункти області.

Зокрема з мінометів, артилерії та РСЗВ окупанти обстрілювали Тимофіївку, Ветеринарне, Стрілечу, Старицю, Вовчанськ, Вільчу, Дворічну, Куп’янськ та інші населені пункти.

У Куп’янському районі під обстрілами окупантів опинились Куп’янськ і Дворічна. Пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі. Також окупанти з ЗРК “С-300” обстріляли приміщення школи-інтернату.

Близько 20 ударів з артилерії окупанти завдали по Тимофіївці Богодухівського району. Як наслідок – пошкоджено чотири привітані будинки.

У Вовчанську Чугуївського району під вогнем росіян опинились дві 9-поверхівки: у будинках вибиті вікна та дах. Крім цього, пошкоджено 10 приватних будинків, гаражі, господарчі споруди.

Серед людей ніхто не постраждав.