Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його інформацією, за минулу добу під вогнем російських окупантів укотре опинились прикордонні населені пункти області.
Зокрема з мінометів, артилерії та РСЗВ окупанти обстрілювали Тимофіївку, Ветеринарне, Стрілечу, Старицю, Вовчанськ, Вільчу, Дворічну, Куп’янськ та інші населені пункти.
У Куп’янському районі під обстрілами окупантів опинились Куп’янськ і Дворічна. Пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі. Також окупанти з ЗРК “С-300” обстріляли приміщення школи-інтернату.
Близько 20 ударів з артилерії окупанти завдали по Тимофіївці Богодухівського району. Як наслідок – пошкоджено чотири привітані будинки.
У Вовчанську Чугуївського району під вогнем росіян опинились дві 9-поверхівки: у будинках вибиті вікна та дах. Крім цього, пошкоджено 10 приватних будинків, гаражі, господарчі споруди.
Серед людей ніхто не постраждав.
- Протягом 19 січня російські окупанти 90 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є загиблий та поранені.