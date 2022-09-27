Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
У розвідці зазначають, що місцевих мешканців тимчасово окупованого Енергодара примушують голосувати на псевдореферендумі. Натомість тим, хто відмовляється це робити, погрожують “мобілізацією”.
Крім того, російські окупанти, які контролюють ситуацію в Енергодарі, заборонили місцевим жителям виїзд на підконтрольну Україні територію та взагалі за межі міста. Особливий контроль застосовано до працівників оперативних змін Запорізької атомної електростанції.
За даними Головного управління розвідки, зараз вулиці міста та навколишніх населених пунктів практично порожні. Місцеве населення знаходиться у власних домівках та намагається не виходити без нагальної потреби.
“На вулицях присутні патрулі військових ЗС РФ з анкетами для голосування так званого “референдуму”. На всіх зустрічних наводять зброю, видають бюлетені для голосування та вказують, де саме потрібно поставити “відмітку”, – розповіли у розвідці.
Також наголосили, що зафіксовано непоодинокі випадки примусу голосувати за давно померлих родичів. А всім, хто наважився проголосувати проти приєднання до РФ, погрожують “мобілізацією”.
Варто зазначити, що 23 вересня на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей стартували 5-ти денні “референдуми” щодо приєднання регіонів до РФ. У ЗМІ вважають, що “референдуми” потрібні Кремлю, щоб представити контрнаступ ЗСУ та звільнення окупованих територій як “напад на Росію”.
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