Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров та пресслужба “Енергоатому” у Telegram.
Федоров назвав такі тези “підготовкою до провокації”.
“Рашисти повідомили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС. Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ”, — написав Федоров.
В “Енергоатомі” зауважили, що станом на 6 травня 2023 року змін в роботі захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції немає. Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб.
Так, п’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок — у стані гарячого зупину.
Зазначається, що заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності.
- Російські війська розмістили у приміщенні турбінного відділення енергоблока №4 тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції військову техніку та вибухівку.
- Відповідно до зображень з супутника, до березня 2023 року російські окупаційні війська встановили бойові позиції з мішками з піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
- Біля машинної зали четвертого енергоблока тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції вибухнула російська міна.
- Російські загарбники встановлюють додатковий паркан, щоб огородити під’їзди до Запорізької атомної електростанції.