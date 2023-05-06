Представники окупаційної "адміністрації" на території Запорізької області заявили, що на ЗАЕС нібито зупинили всіх блоків атомної електростанції. Втім, в "Енергоатомі" ці твердження спростували.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров та пресслужба “Енергоатому” у Telegram.

Федоров назвав такі тези “підготовкою до провокації”.

“Рашисти повідомили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС. Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ”, — написав Федоров.

В “Енергоатомі” зауважили, що станом на 6 травня 2023 року змін в роботі захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції немає. Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

Так, п’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок — у стані гарячого зупину.

Зазначається, що заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності.