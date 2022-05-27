Загарбники розмінували порт Маріуполя та створили коридор для виходу іноземних кораблів.

Про це повідомляє американське видання the Washington Post з посиланням на голову так званої ДНР Дениса Пушиліна, Міноборони РФ та речницю МЗС РФ Марію Захарову.

За його словами, найближчим часом порт Маріуполя знову зможе приймати цивільні судна.

Також аналогічну заяву зробило Міноборони РФ. За даними міністерства, російські військові розмінували маріупольський порт, і тепер загрози підривання для цивільних суден немає: вони можуть безпечно користуватися портом.

Зазначається, що РФ блокувала українські порти, перешкоджаючи експорту зерна та затримуючи іноземні судна.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила про створення гуманітарного коридору для виходу іноземних кораблів.

Росія залишила Маріуполь у руїнах, однак наразі в Москви є сухопутний коридор до анексованого у 2014 році Криму, зазначає видання.