Окупанти заявили, що трупний запах у знищеному драмтеатрі у Маріуполі з’явився нібито через рибу — радник мера

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у Telegram.
За його словами, у справі купа нестиковок і все збудовано на цинічній брехні. Окупанти стверджують, що всередині підвалу драматичного театру знайшли всього 14 тіл.
Росіяни стверджують, що трупний запах з’явився навколо театру через склад риби. Нібито її зберігали всередині приміщення, а вона зіпсувалася.
Вони “дійшли висновку”, що вибух стався з середини української армії. Росіяни не зважили на купу свідків, які казали про наявність людей у всіх приміщеннях. Також вони проігнорували прискорене прибирання завалів і записи переговорів про вивезення трупів тракторними лафетами та інші логічні нестиковки.
- Нагадаємо, міжнародна організація Amnesty International – яка займалась розслідуванням знищення Маріупольского драматичного театру – на основі зібраних доказів дійшла висновку, що російські військові свідомо скинули на театр бомбу знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.
- 16 березня російські загарбники скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних мешканців.
- Вранці 17 березня завали почали розбирати. Було відкрито один вихід, з якого вийшло не менше 130 людей. За їх оцінками, у бомбосховищі драмтеатру, де вони ховались від російських обстрілів та бомбардувань, залишилось щонайменше 1300 людей.
- 25 березня у Маріупольскій міській раді повідомили, що у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.
- Вже у червні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупаційна влада міста планує провести вистави у знищеному Драмтеатрі. Вони мають намір відкрити новий сезон з 10 вересня.