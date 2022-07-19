Окупанти заявили, що трупний запах у знищеному драмтеатрі у Маріуполі з’явився нібито через рибу — радник мера

Російські окупанти завершили так зване "слідство" щодо знищенного драмтеатру у Маріуполі. Вони заявили, що трупний запах виник не через сотні людей, які загинули внаслідок російського авіанальоту, а через схований склад риби.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, у справі купа нестиковок і все збудовано на цинічній брехні. Окупанти стверджують, що всередині підвалу драматичного театру знайшли всього 14 тіл.

Росіяни стверджують, що трупний запах з’явився навколо театру через склад риби. Нібито її зберігали всередині приміщення, а вона зіпсувалася.

Вони “дійшли висновку”, що вибух стався з середини української армії. Росіяни не зважили на купу свідків, які казали про наявність людей у ​​всіх приміщеннях. Також вони проігнорували прискорене прибирання завалів і записи переговорів про вивезення трупів тракторними лафетами та інші логічні нестиковки.