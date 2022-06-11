Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Гайдай повідомив, що найважчі бої тривають у Тошківці. Зокрема вночі окупанти намагались прорвати українську оборону. Росіянам вдалось зайти в Оріхове.

Фото: скриншот карти України

Також напередодні увечері окупанти обстріляли Врубівку. За попередніми даними обстріл здійснили з російської важкої вогнеметної системи “Солнцепёк”, однак ця інформація наразі перевіряється. Також встановлюється інформація щодо жертв.

Фото: Руслан Смещук

Не припиняються вуличні бої у Сєвєродонецьку. Окупанти укотре здійснили обстріл заводу “Азот”, влучили у залізничну інфраструктуру підприємства.

Також під обстрілами окупантів опинились й інші заводи Луганської області.

Зокрема у Лисичанську окупанти обстріляли склозавод. Також у місті пошкоджені школа і торгово-кулінарний ліцей.

Поранені в Лисичанську:

  • Буравльова І.Ю. 1976 р.н.
  • Резніков В.П. 1964 р.н.
  • Кузетченко Р.В. 1982 р.н.
  • Ситніченко Г.В. 1963 р.н.
  • Цонкан В.І. 1940 р.н.

“За останні дні маємо багато поранених по області внаслідок обстрілів – всі вони в лікарнях інших регіонів країни. Руйнації житлового фонду вкрай важко рахувати. Здається, Луганщина вже майже немає вцілілих будівель”, – резюмував Гайдай.

Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga