Російські окупанти не припиняють активних наступальних дій у Луганській області. За повідомленням очільника області Сергія Гайдая, загарбникам вдалось зайти в Оріхове.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Гайдай повідомив, що найважчі бої тривають у Тошківці. Зокрема вночі окупанти намагались прорвати українську оборону. Росіянам вдалось зайти в Оріхове.

Також напередодні увечері окупанти обстріляли Врубівку. За попередніми даними обстріл здійснили з російської важкої вогнеметної системи “Солнцепёк”, однак ця інформація наразі перевіряється. Також встановлюється інформація щодо жертв.

Не припиняються вуличні бої у Сєвєродонецьку. Окупанти укотре здійснили обстріл заводу “Азот”, влучили у залізничну інфраструктуру підприємства.

Також під обстрілами окупантів опинились й інші заводи Луганської області.

Зокрема у Лисичанську окупанти обстріляли склозавод. Також у місті пошкоджені школа і торгово-кулінарний ліцей.

Поранені в Лисичанську:

Буравльова І.Ю. 1976 р.н.

Резніков В.П. 1964 р.н.

Кузетченко Р.В. 1982 р.н.

Ситніченко Г.В. 1963 р.н.

Цонкан В.І. 1940 р.н.

“За останні дні маємо багато поранених по області внаслідок обстрілів – всі вони в лікарнях інших регіонів країни. Руйнації житлового фонду вкрай важко рахувати. Здається, Луганщина вже майже немає вцілілих будівель”, – резюмував Гайдай.