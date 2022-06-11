Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Гайдай повідомив, що найважчі бої тривають у Тошківці. Зокрема вночі окупанти намагались прорвати українську оборону. Росіянам вдалось зайти в Оріхове.
Також напередодні увечері окупанти обстріляли Врубівку. За попередніми даними обстріл здійснили з російської важкої вогнеметної системи “Солнцепёк”, однак ця інформація наразі перевіряється. Також встановлюється інформація щодо жертв.
Не припиняються вуличні бої у Сєвєродонецьку. Окупанти укотре здійснили обстріл заводу “Азот”, влучили у залізничну інфраструктуру підприємства.
Також під обстрілами окупантів опинились й інші заводи Луганської області.
Зокрема у Лисичанську окупанти обстріляли склозавод. Також у місті пошкоджені школа і торгово-кулінарний ліцей.
Поранені в Лисичанську:
- Буравльова І.Ю. 1976 р.н.
- Резніков В.П. 1964 р.н.
- Кузетченко Р.В. 1982 р.н.
- Ситніченко Г.В. 1963 р.н.
- Цонкан В.І. 1940 р.н.
“За останні дні маємо багато поранених по області внаслідок обстрілів – всі вони в лікарнях інших регіонів країни. Руйнації житлового фонду вкрай важко рахувати. Здається, Луганщина вже майже немає вцілілих будівель”, – резюмував Гайдай.
- Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти вже втретє міняють дату захоплення Сєвєродонецька. Новою датою обрали 22 червня.
- Також повідомлялось, що окупанти обстрілюють Лисичанськ боєприпасами великого калібру. Мешканцям міста наразі небезпечно перебувати навіть в укриттях.