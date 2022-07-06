Проросійські загарбники з так званої "ДНР" захопили два кораблі під іноземними прапорами у порту тимчасово окупованого Маріуполя. Окупанти заявили, що ці судна тепер є "державною власністю".

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Невизнана “Донецька народна республіка” через своє “МЗС” сповістила дві судноплавні компанії, що їхні кораблі підлягають “примусовому відчуженню рухомого майна з примусовим переведенням у держану власність”. Більш того, у листі сепаратистів вказано, що ніякої компенсації за фактично викрадення суден власники не отримають.

Одне із захоплених суден – балкер “Smarta” під прапором Ліберії. Власники судна, компанія “Smarta Shipping” заявила, що про “конфіскацію” їм повідомили 30 червня, надіславши на електронну пошту відповідний лист. У ліберійській компанії дії “ДНР” назвали незаконними та порушенням всіх норм міжнародного права.

“Таке примусове привласнення є порушенням фундаментальних прав людини, що стосується прав власності, Такі дії є серйозною загрозою для судноплавства та безпеки на морі”, – заявили у компанії.

У “Smarta Shipping” також повідомили, що їхнє судно прибуло до Маріуполя 21 лютого. В українському місті вони повинні були завантажити сталевий вантаж. Вже 20 березня судно потрапило під потужний обстріл.

Екіпаж судна, який складався з 19 осіб, окупанти затримали та насильно доправили військами РФ у Донецьк. Через місяць екіпаж було звільнено.

Другим захопленим окупантами судном є “Blue Star I” під прапором панами.

В українському МЗС завили, що знають про те, що проросійські представники так званої “ДНР” хочуть створити “національний флот” з викрадених у Маріуполі кораблів.

За даними ІМО, станом на сьогодні в українських портах залишається понад 80 суден під іноземними прапорами, які не можуть відчалити, оскільки порти контролюють російські окупанти.