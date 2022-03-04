Про це повідомляють джерела #Букв.

Російські військові захопили місто Седнів на Чернігівщині, а на території місцевого крохмального заводу почали спалювати трупи своїх солдатів. Котел, в якому окупанти спалюють тіла своїх загиблих військових працює на трьох видах палива: дровах, газі та мазуті з дровами. Окупанти можуть вдаватися до спалення трупів своїх військових, аби приховати реальну кількість втрат у війні проти України.

Нагадаємо, що згідно з офіційними даними Міністерства оборони України, станом на ранок 4 березня ворог втратив близько 10 тисяч людей особового складу.

Тим часом,Міністерство оборони країни-окупанта спершу не називало свої втрати під час війни, але зрештою назвало цифри, значно менші за офіційну українську статистику: близько 500 загиблих та 1600 поранених.