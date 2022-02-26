06:11 Депутат Держдуми закликав припинити війну
05:58 У Василькові бої відбувалися на центральній вулиці – міська голова
05:44 Окупанти захопили трасу Кіпті-Бачівськ у Сумській області, не пропускають цивільних
05:23 Росія погрожує Фінляндії та Швеції в разі вступу до НАТО
05:00 «Ніхто до нас не йде»: українські захисники відстояли Миколаїв
04:44 World Central Kitchen забезпечуватиме харчування вздовж українського кордону
04:16 Над Білою Церквою збито другий російський Іл-76
Ексклюзив
04:05 Емпайр-Стейт-Білдінг засяяв синьо-жовтим на підтримку України
03:15 У Василькові 2 гелікоптери та винищувач РФ «гаплик» – Арахамія
02:49 Вибухи у Києві: що відомо?
02:22 РФ ветувала резолюцію Радбезу ООН про зупинку вторгнення в Україну
02:19 «Ніч буде дуже складна»: У Миколаєві готуються приймати бій з російськими окупантами
01:48 Франція надасть Україні зброю та введе санкції проти Путіна
01:05 Найточніший оператор ПТУРів у світі вирішив допомогти українській армії
00:30 Прессекретар Зеленського заявив, що сторони домовляються про мирні перемовини
00:29 «Треба щось вирішувати» – розмова полоненого окупанта РФ з батьками

25 лютого

23:56 У Києві Національна гвардія затримала фейкових тероборонців
23:55 Басков і Канделакі: «зіркові» друзі Путіна виправдовують російську агресію
23:11 Хакери з Anonymous стверджують, що “зламали” сайт Міноборони РФ
22:32 Російські окупанти шукають біля Конотопу паливо та їжу: У ЗСУ пояснили, що треба робити
22:19 Окупанти атакують мирних громадян – відеодоказ
22:09 Пентагон стверджує, що підхід Росії до Києва рухається повільніше, ніж очікувалося
21:42 Росія домагатиметься капітуляції України за допомогою дезінформації — США

Окупанти захопили трасу Кіпті-Бачівськ у Сумській області, не пропускають цивільних

Російські окупанти захопили не дозволяють трасу Кіпті-Бачівськ у Сумській області, не дозволяють виїзд на дорогу цивільному населенню.

Субота, 26 лютого 2022, 05:44
Підтримати

Про це повідомляє видання “Суспільне”.

Також відомо, що в області відсутнє пасажирське сполучення, зокрема – залізничне.

Ця траса з’єднує пункт пропуску Бачівськ на кордоні з Російською Федерацією з селом Кіпті Чернігівської області у напрямку Києва.

У Конотопі ситуація також не є стабільною. Наразі на території міста відійшли війська територіальної оборони, поліції та 58 бригади. Війська РФ облаштували блок-пости.

Теги: російсько-російська війна, Сумська область

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook