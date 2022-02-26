Окупанти захопили трасу Кіпті-Бачівськ у Сумській області, не пропускають цивільних

Російські окупанти захопили не дозволяють трасу Кіпті-Бачівськ у Сумській області, не дозволяють виїзд на дорогу цивільному населенню.

Про це повідомляє видання “Суспільне”.

Також відомо, що в області відсутнє пасажирське сполучення, зокрема – залізничне.

Ця траса з’єднує пункт пропуску Бачівськ на кордоні з Російською Федерацією з селом Кіпті Чернігівської області у напрямку Києва.

У Конотопі ситуація також не є стабільною. Наразі на території міста відійшли війська територіальної оборони, поліції та 58 бригади. Війська РФ облаштували блок-пости.