Про це йдеться у його вечірньому зверненні.
“Окупанти додали ще один виклик — на окупованій території. Фактично вони демонтують там усю наявну систему охорони здоровʼя. Окупанти вирішили закривати медичні установи у містах, вивозити обладнання, машини швидкої — просто все. Тиснуть на лікарів, які ще залишилися в окупованих районах, щоб вони переїжджали на територію Росії”, — сказав Зеленський.
За його словами, передусім це стосується Херсонської області. Росіяни роблять із Херсонської області зону без цивілізації та без елементарних речей, які доступні у більшості країн світу: “Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження”, — додав президент.
“Світ повинен на це відреагувати. Наше Міністерство закордонних справ, усі наші представники інформують міжнародні організації й партнерів про цей новий ескалаційний крок окупантів”, — сказав Зеленський.
Також він закликав мешканців окупованих територій допомагати один одному попри будь-які дії окупантів.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що, ймовірно, Кремль готує інформаційні умови, аби виправдати відступ та значні втрати армії РФ на Херсонщині.
- Російські окупанти та їх прибічники планують депортувати приблизно 50-60 тисяч мешканців тимчасово окупованого Херсона та області з 4 правобережних районів на лівий берег Дніпра або у РФ. Причиною називають нібито підготовку контрнаступу ЗСУ.
- У тимчасово окупованому Херсоні російські військові готують провокації. Окупанти мають намір звинуватити у них Збройні сили України.