Президент Володимир Зеленський заявив, що російська окупаційна "влада" в Херсонській області закриває медичні установи, вивозить обладнання та вимагають від лікарів переїжджати до Росії.

Про це йдеться у його вечірньому зверненні.

“Окупанти додали ще один виклик — на окупованій території. Фактично вони демонтують там усю наявну систему охорони здоровʼя. Окупанти вирішили закривати медичні установи у містах, вивозити обладнання, машини швидкої — просто все. Тиснуть на лікарів, які ще залишилися в окупованих районах, щоб вони переїжджали на територію Росії”, — сказав Зеленський.

За його словами, передусім це стосується Херсонської області. Росіяни роблять із Херсонської області зону без цивілізації та без елементарних речей, які доступні у більшості країн світу: “Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження”, — додав президент.

“Світ повинен на це відреагувати. Наше Міністерство закордонних справ, усі наші представники інформують міжнародні організації й партнерів про цей новий ескалаційний крок окупантів”, — сказав Зеленський.

Також він закликав мешканців окупованих територій допомагати один одному попри будь-які дії окупантів.