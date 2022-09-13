Військові російської армії залишили окуповану ними Кремінну в Луганській області, проте Збройні сили України поки що не зайшли в місто.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

“Спостерігаємо за ситуацією в Лимані — звільнення якого є ключовим для нашої області, навколо міста досі тривають бої”, — написав він.

За словами Гайдая, масштабна деокупація області розпочнеться з Кремінної та Сватового, росіяни вже почали стягувати техніку ближче до цих міст. Він запевнив, що основний удар буде саме там.

На сьогодні Кремінна повністю пуста — військові РФ покинули місто: “Там майорить український прапор, який підняли партизани. Дещо схожа ситуація у Старобільську”, — розповів голова ОВА.

Водночас у Сватовому, росіяни спочатку втекли, однак за деякий час повернулися. Також Гайдай додав, що на окупованих територіях дефіцит палива через їхню масштабну втечу.