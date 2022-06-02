Про це повідомив міський голова Слов’янська Вадим Лях у Facebook.
Російські війська завдали удару по приватному сектору. У результаті серед людей немає потерпілих чи загиблих.
Через перебиту високовольтну лінію у Слов’янську немає світла. У місті також припинено водопостачання, подачу якого налагоджувало підприємство “Вода Донбасу”.
Міський голова порадив місцевим жителям евакуюватися. Вчора окупанти ракетним ударом зруйнували три приватні будинки в одному з мікрорайонів міста. Ще близько десяти будинків зазнали пошкодження. Обійшлося без жертв.
- Нагадаємо, голова Харківської ОВА повідомив, що протягом минулої доби, 1 червня, та в ніч на 2 червня, російські загарбники продовжували обстрілювати область. Під вогнем окупантів опинились як місто Харків, так і населені пункти регіону.
- Також військові РФ здійснили 3 ракетні удари по Краснопільській громаді, що в Сумській області. Унаслідок обстрілів щонайменше троє людей поранено. Також кілька будинків зазнали руйнувань, один із них зруйновано повністю.
- Російські солдати обстріляли об’єднання “Азот” у Сєвєродонецьку та пошкодили склад із метанолом. Водночас у Лисичанську через обстріли зазнала руйнувань будівля міської лікарні.
- Зокрема очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в ніч на 2 червня російські загарбники укотре здійснили обстріл регіону.