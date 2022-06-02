Про це повідомив міський голова Слов’янська Вадим Лях у Facebook.

Російські війська завдали удару по приватному сектору. У результаті серед людей немає потерпілих чи загиблих.

Через перебиту високовольтну лінію у Слов’янську немає світла. У місті також припинено водопостачання, подачу якого налагоджувало підприємство “Вода Донбасу”.

Міський голова порадив місцевим жителям евакуюватися. Вчора окупанти ракетним ударом зруйнували три приватні будинки в одному з мікрорайонів міста. Ще близько десяти будинків зазнали пошкодження. Обійшлося без жертв.