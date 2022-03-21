Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
У таких діях супротивника українські прикордонники вбачають підготовку до провокацій проти цивільних суден у Чорному морі, аби потім звинуватити в таких атаках українських моряків. Також у пресслужбі ДПСУ додали, що військовий флот РФ “продовжує плекати найнижчі традиції піратства”.
Також у ДПСУ нагадали, що за час повномасштабної війни РФ проти України окупанти вже вдавалися до провокацій.
Наприклад, росіяни заблокували роботу українських портів, захопили в полон команди декількох цивільних суден, а з пошкодженого танкера зробили “екологічну бомбу”. Ба більше, відомо про те, що ворог захопив одне пошуково-рятувальне судно і погрожував застосуванням зброї тим катерам, які рухалися на допомогу екіпажам підбитих суден.
У ДПСУ заявили, що спостерігатимуть за реакцією світової спільноти.
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