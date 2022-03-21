На російських кораблях зафарбовують назви та бортові номери. Це пояснюють тим, що ворог може готувати нові провокації у Чорному морі.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

У таких діях супротивника українські прикордонники вбачають підготовку до провокацій проти цивільних суден у Чорному морі, аби потім звинуватити в таких атаках українських моряків. Також у пресслужбі ДПСУ додали, що військовий флот РФ “продовжує плекати найнижчі традиції піратства”.

Також у ДПСУ нагадали, що за час повномасштабної війни РФ проти України окупанти вже вдавалися до провокацій.

Наприклад, росіяни заблокували роботу українських портів, захопили в полон команди декількох цивільних суден, а з пошкодженого танкера зробили “екологічну бомбу”. Ба більше, відомо про те, що ворог захопив одне пошуково-рятувальне судно і погрожував застосуванням зброї тим катерам, які рухалися на допомогу екіпажам підбитих суден.

У ДПСУ заявили, що спостерігатимуть за реакцією світової спільноти.