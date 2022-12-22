Про це він розповів в етері Суспільного.
Хлань зауважив, що російські армійці обстрілюють не пише правий берег Херсонщини, який було деокуповано у листопаді, а й лівий берег області, який поки що перебуває в окупації.
“Такі є спостереження і в Олешках, і в Голій Пристані, і в Каховці… Тобто, вони навмисне це роблять, щоб змусити людей виїхати”, – сказав він.
Херсонський депутат додав, що окупанти оголосили про примусову “евакуацію” на лівому березі області.
“І такими обстрілами вони провокують”, – пояснив Сергій Хлань.
Він зауважив, що сьогодні окупанти офіційно повідомили, що 22-23 грудня з Каховки та Нової Каховки будуть автобусами “евакуйовувати” місцевих жителів до Генічеська.
“І саме ось ці обстріли які вони намагаються робити і на лівому березі Дніпра – це провокація для того, щоб люди масово покидали свої домівки”, – наголосив він.
- За даними українського Генштабу, росіяни почали передислокацію окремих підрозділів та відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки. Серед місцевих жителів окупанти поширюють інформацію, що Каховку буде залишено російськими військами до кінця цього року.