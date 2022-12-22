Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що російські армійці проводять примусову "евакуацію" громадян у тимчасово окупованих Каховці та Новій Каховці.

Про це він розповів в етері Суспільного.

Хлань зауважив, що російські армійці обстрілюють не пише правий берег Херсонщини, який було деокуповано у листопаді, а й лівий берег області, який поки що перебуває в окупації.

“Такі є спостереження і в Олешках, і в Голій Пристані, і в Каховці… Тобто, вони навмисне це роблять, щоб змусити людей виїхати”, – сказав він.

Херсонський депутат додав, що окупанти оголосили про примусову “евакуацію” на лівому березі області.

“І такими обстрілами вони провокують”, – пояснив Сергій Хлань.

Він зауважив, що сьогодні окупанти офіційно повідомили, що 22-23 грудня з Каховки та Нової Каховки будуть автобусами “евакуйовувати” місцевих жителів до Генічеська.

“І саме ось ці обстріли які вони намагаються робити і на лівому березі Дніпра – це провокація для того, щоб люди масово покидали свої домівки”, – наголосив він.