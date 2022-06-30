Російські окупанти заявили, що 1 липня запустять з Мелітополя до Джанкоя (Крим) пасажирський потяг. Мер міста Іван Федоров зазначив, що ворог планує використовувати цивільних людей, щоб прикриватися ними під час перевезення озброєння

Про це повідомив міський голова у Telegram-каналі.

На території Мелітополя діє партизанський рух. Завдяки цьому підривався бронепотяг і рейки. За словами Івана Федерова, щоб уникнути диверсій окупанти вирішили запустити пасажирський потяг.

“Щоб щитом прикриватися нашими людьми, щоб не було диверсій, а вони точно будуть. Тому, що через залізну дорогу підвозяться багато вибухових предметів, набоїв та тяжкого озброєння”, – розповів Федоров.

Міський голова висловив сподівання, що місцеві жителі окупованих РФ терен не будуть користуватися такою “послугою”.

“Це ще один рівень небезпеки, на який наражають рашисти наших людей”, – наголоси очільник Мелітополя.

Іван Федоров розповідав, що противник намагається залякати цивільних та зупинити спротив пропозиціями запровадити смертну кару. Наприклад, вони викрали одного з пастирів прямо під час служби на центральній площі та тепер невідомо, де його утримують.

Росіяни також погрожували пенсіонерам, що уряд України не буде виплачувати пенсії. Проте ця інформація не відповідає дійсності, бо українська влада буде виконувати всі свої зобов’язання щодо виплат. У такий спосіб ворог намагається спонукати місцевих отримувати російські паспорти, оскільки добровільно зробити це вирішило замало людей. Тому нібито пенсіонерам необхідно отримувати російські документи і ставати в чергу для отримання пенсій.