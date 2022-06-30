Про це повідомив міський голова у Telegram-каналі.
На території Мелітополя діє партизанський рух. Завдяки цьому підривався бронепотяг і рейки. За словами Івана Федерова, щоб уникнути диверсій окупанти вирішили запустити пасажирський потяг.
“Щоб щитом прикриватися нашими людьми, щоб не було диверсій, а вони точно будуть. Тому, що через залізну дорогу підвозяться багато вибухових предметів, набоїв та тяжкого озброєння”, – розповів Федоров.
Міський голова висловив сподівання, що місцеві жителі окупованих РФ терен не будуть користуватися такою “послугою”.
“Це ще один рівень небезпеки, на який наражають рашисти наших людей”, – наголоси очільник Мелітополя.
Іван Федоров розповідав, що противник намагається залякати цивільних та зупинити спротив пропозиціями запровадити смертну кару. Наприклад, вони викрали одного з пастирів прямо під час служби на центральній площі та тепер невідомо, де його утримують.
Росіяни також погрожували пенсіонерам, що уряд України не буде виплачувати пенсії. Проте ця інформація не відповідає дійсності, бо українська влада буде виконувати всі свої зобов’язання щодо виплат. У такий спосіб ворог намагається спонукати місцевих отримувати російські паспорти, оскільки добровільно зробити це вирішило замало людей. Тому нібито пенсіонерам необхідно отримувати російські документи і ставати в чергу для отримання пенсій.
- Нагадаємо, українські партизани продовжують спротив на окупованих територіях. У такий спосіб, у Херсонській області вони ускладнюють функціонування російської “влади”.
- Відтепер раніше окупований росіянами острів Зміїний — звільнено. Збройні Сили України (ЗСУ) вдало провели чергові військові операції. Унаслідок чого війська РФ залишили цю територію.