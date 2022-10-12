Російські окупанти у повномасштабній війні почали застосовувати проти українських захисників ручні гранати хімічної дії, що є порушенням правил та звичаїв ведення війни.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Зазначається, що за допомогою безпілотників, росіяни намагаються вразити українських воїнів ручними сльозогінними газовими гранатами К-51.

Так, підрозділи Сил оборони в Запорізькій області, за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, знешкодили ворожий БПЛА, який ніс гранату К-51 з сильноподразнюючою речовиною.

“Російські окупанти вкотре порушують всі правила та звичаї ведення війни”, – нагонили у Генштабі.

ДОВІДКА: К-51 — радянська ручна “сльозогінна” граната нелетальної дії.

Розроблена в 1970-ті роки в СРСР. Корпус із твердого пластику з металевим дном. Герметичний корпус гранати наповнений порошкоподібною сильно подразнюючою речовиною нелетальної дії (імовірно CS — 2-хлоробензальмалононітрил).

Вплив гранати К-51 порівняно з гранатами для розгону демонстрантів значно вищий, оскільки вона була створена для військових та спеціальних служб.

Після початку горіння запалу відбувається реакція всередині гранати, речовина, що горить, підвищує тиск усередині корпусу і вибиває дно гранати розпорошуючи хмару хімічної речовини.

Противник, який потрапив у хмару газу, без протигаза не здатний чинити опір і вести вогонь зі зброї, оскільки руки рефлекторно тягнутися до обличчя, щоб протерти очі. Дихальні шляхи пронизує задишка з кашлем, носові пазухи заповнюються слизом.

Варто зазначити, що застосування хімічних засобів боротьби з заворушеннями (зокрема, речовин сльозогінної дії) “як засіб ведення війни” заборонено Конвенцією про хімічну зброю (стаття 1, пункт 5) та Женевським протоколом 1925 року.