Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Зазначається, що за допомогою безпілотників, росіяни намагаються вразити українських воїнів ручними сльозогінними газовими гранатами К-51.
Так, підрозділи Сил оборони в Запорізькій області, за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, знешкодили ворожий БПЛА, який ніс гранату К-51 з сильноподразнюючою речовиною.
“Російські окупанти вкотре порушують всі правила та звичаї ведення війни”, – нагонили у Генштабі.
ДОВІДКА: К-51 — радянська ручна “сльозогінна” граната нелетальної дії.
Розроблена в 1970-ті роки в СРСР. Корпус із твердого пластику з металевим дном. Герметичний корпус гранати наповнений порошкоподібною сильно подразнюючою речовиною нелетальної дії (імовірно CS — 2-хлоробензальмалононітрил).
Вплив гранати К-51 порівняно з гранатами для розгону демонстрантів значно вищий, оскільки вона була створена для військових та спеціальних служб.
Після початку горіння запалу відбувається реакція всередині гранати, речовина, що горить, підвищує тиск усередині корпусу і вибиває дно гранати розпорошуючи хмару хімічної речовини.
Противник, який потрапив у хмару газу, без протигаза не здатний чинити опір і вести вогонь зі зброї, оскільки руки рефлекторно тягнутися до обличчя, щоб протерти очі. Дихальні шляхи пронизує задишка з кашлем, носові пазухи заповнюються слизом.
Варто зазначити, що застосування хімічних засобів боротьби з заворушеннями (зокрема, речовин сльозогінної дії) “як засіб ведення війни” заборонено Конвенцією про хімічну зброю (стаття 1, пункт 5) та Женевським протоколом 1925 року.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що у цій війні проти нашої держави РФ порушує будь-які загальноприйняті табу. І оскільки війна розтягується, він не виключає використання президентом РФ Володимиром Путіним хімічної, біологічної або ядерної зброї.