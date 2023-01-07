Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову наносять удари!”, — написав голова ОВА у своєму дописі.
Згодом, за його словами, було зафіксовано два прильоти у місті Мерефа. За попередньою інформацією, є один постраждалий. Наразі на місці працюють рятувальники.
Раніше повідомлялося, що російські військові завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя. Міська влада попередила про можливість повторення обстрілів.
ОНОВЛЕННЯ 0:17 Згодом Синєгубов додав, що за уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік.
- Попри заяви про нібито “режим припинення вогню” з боку РФ, ворожі війська продовжили обстріл Дніпропетровської області протягом 7 січня.
- Протягом 7 січня військові РФ завдали низки ударів по територіях Великописарівської та Шалигинської громад Сумської області.