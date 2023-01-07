У ніч на 8 січня військові РФ завдали ударів по території Харківської області. У Мерефі вже зафіксовано два "прильоти".

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову наносять удари!”, — написав голова ОВА у своєму дописі.

Згодом, за його словами, було зафіксовано два прильоти у місті Мерефа. За попередньою інформацією, є один постраждалий. Наразі на місці працюють рятувальники.

Раніше повідомлялося, що російські військові завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя. Міська влада попередила про можливість повторення обстрілів.

ОНОВЛЕННЯ 0:17 Згодом Синєгубов додав, що за уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік.