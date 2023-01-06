Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.
За його даними, протягом сьогоднішнього дня російські окупанти вже двічі обстріляли ракетами місто Краматорськ.
Тимошенко уточнив, ворожі ракети влучили в один з приватних житлових будинків міста.
“Попередньо постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби”, – повідомив радник глави ОПУ.
- За добу російські війська обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є руйнування серед цивільної інфраструктури.