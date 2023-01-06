6 січня російські окупаційні війська двічі завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його даними, протягом сьогоднішнього дня російські окупанти вже двічі обстріляли ракетами місто Краматорськ.

Тимошенко уточнив, ворожі ракети влучили в один з приватних житлових будинків міста.

“Попередньо постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби”, – повідомив радник глави ОПУ.