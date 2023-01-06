Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його даними, протягом сьогоднішнього дня російські окупанти вже двічі обстріляли ракетами місто Краматорськ.

Тимошенко уточнив, ворожі ракети влучили в один з приватних житлових будинків міста.

“Попередньо постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби”, – повідомив радник глави ОПУ.