У ніч на 22 липня російські окупанти завдали масованого обстрілу по Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському районах на Дніпропетровщині. Не обійшлось без жертв та поранених.

Про це йдеться у повідомленнях голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука та голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

За даними Лукашука, росіяни потягом ночі двічі обстрілювали Нікополь з РСЗВ. Загалом по місту було здійснено близько 85 пострілів.

Окупанти обстріляли житловий сектор Нікополя, внаслідок чого загинуло одна жінка. Ще один чоловік отримав поранення.

Окрім цього, внаслідок обстрілу загорілись два автомобілі та господарська споруда. Вогонь вже погасили.

Загалом же внаслідок нічного масованого обстрілу пошкоджено 11 приватних будинків, декілька гаражів, газопроводи низького тиску та водопроводи.

Опинилось під обстрілами й Апостолове, що у Криворізькому районі. По місту випустили 7 ракет, які влучили по будівлях місцевих ліцеїв. Внаслідок обстрілу є масштабні руйнування. Інформація щодо можливих жертв чи постраждалих ще встановлюється. Рятувальники на місці обстрілів розбирають завали.

Також обстрілами пошкоджено багатоквартирний двоповерховий будинок: у ньому вибило вінка вибуховою хвилею. Внаслідок цього одна з мешканок будинку отримала осколкові поранення і зараз у лікарні.

Окрім цього під ворожим обстрілом опинилась Покровська громада у Синельниківському районі: зруйновано склади, а у двох селах громади відсутнє електропостачання.

За даними Валентина Резніченка, у Нікополі внаслідок ворожих обстрілів також пошкоджено залізничну колію. Коли по ній можна буде відновити рух – невідомо.

Також він повідомив про обстріл Зеленодольської громади (Криворізький район) зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок, виникла пожежа. Її вже погасили рятувальники.

Щодо обстрілу Апостолового, то голова Дніпропетровської ОВА заявив, що окупанти поцілили ракетами у три школи: вони зруйновані. Зараз на місці працюють рятувальники, розбирають завали навчальних закладів. Попередньо відомо, що поранено 8 осіб.