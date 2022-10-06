Про це повідомили голова Запорізької ОВА Олександр Старух та секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Близько 5 ранку російські загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Згодом Старух повідомив що внаслідок обстрілів у місті виникли пожежі, руйнувань зазнали житлові будинки.
“Ворог поцілив ракети в житлові будинки Запоріжжя. Вони зазнали значних руйнувань. Є постраждалі. Рятувальники вже дістають людей з-під завалів”, – повідомив очільник Запорізької області.
Старух повідомив, що загалом по багатоповерхівках Запоріжжя росіяни випустили 7 ракет.
Анатолій Куртєв також підтвердив, що по багатоповерхівках міста було завдано 7 ракетних ударів.
“Зруйновано цілі під‘їзди. Люди знаходяться під завалами. На місцях працюють рятувальники. Лікарні та інформаційні центри при школах знаходяться в повній готовності для прийому людей”, – написав він.
- Вранці 5 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожі ракети поцілили в об’єкти інфраструктури.