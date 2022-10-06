Під ранок 6 жовтня російські армійці завдали масованого ракетного удару по житлових багатоповерхівках у Запоріжжі. Будинки зазнали значних руйнувань, низка мешканців опинились під завалами.

Про це повідомили голова Запорізької ОВА Олександр Старух та секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Близько 5 ранку російські загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Згодом Старух повідомив що внаслідок обстрілів у місті виникли пожежі, руйнувань зазнали житлові будинки.

“Ворог поцілив ракети в житлові будинки Запоріжжя. Вони зазнали значних руйнувань. Є постраждалі. Рятувальники вже дістають людей з-під завалів”, – повідомив очільник Запорізької області.

Старух повідомив, що загалом по багатоповерхівках Запоріжжя росіяни випустили 7 ракет.

Анатолій Куртєв також підтвердив, що по багатоповерхівках міста було завдано 7 ракетних ударів.

“Зруйновано цілі під‘їзди. Люди знаходяться під завалами. На місцях працюють рятувальники. Лікарні та інформаційні центри при школах знаходяться в повній готовності для прийому людей”, – написав він.