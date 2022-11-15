Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.

Інформацію зібрали #Букви.

У Києві про перші вибухи повідомили близько 15:34. Російські військові завдали ракетних ударів по Києву. За даними міської влади, ворог влучив в один із центральних районів.

“Зафіксовано два влучання російських ракет. Ворожа зброя уразила житлові будинки. На місці вже працюють рятувальники та лікарі. Кілька ракет знищили сили ППО. Більше інформації згодом. Небезпека не минула. Залишайтеся в укриттях”, — написав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Близько 16:09 мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті чути вибухи. Він закликав містян залишатися в укриттях. Внаслідок атак частина міста – без електроенергії.

Близько 16:15 голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що у Кривому Розі спрацювала ППО. За його словами, у напрямок міста ще летіли ракети.

Глава Харківської ОВА додав, що окупанти завдають удари по Харкову. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про часткове знеструмлення міста. Також зупинено роботу метрополітену.

“Суспільне” додало, що вибухи було чутно у Кропивницькому. Вони пролунали під час повітряної тривоги. Міський голова Рівного Олександр Третяк зазначив, що окупанти завдали удару по енергетичному об’єкту. Деякі частини міста – без електроенергії.

“Суспільне Житомир” передало, що місто частково залишилося без води та світла. Раніше глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко зазначав, що над територією області працює система ППО. Невідомо, чи є “приліт”.

Ще про роботу ППО заявили у Чернігівській, Вінницькій, Полтавській, Житомирській, Черкаській та Хмельницькій областях.